Понівечив ножем обличчя та підпалив: подробиці загибелі дівчини на Дніпропетровщині (фото, відео)

29-річна українка загинула від 12 ножових поранень, після чого її тіло частково згоріло

Стали відомі подробиці трагедії в Апостоловому неподалік Кривого Рогу Дніпропетровської області (дивись на карті нижче), де в самому центрі, неподалік головної ялинки міста в ніч з 6 на 7 січня знайшли понівечений труп 29-річної дівчини.

За інформацією порталу "Свої", копам уже вдалося встановити та затримати вбивцю — 29-річного жителя Зеленодольська, який спочатку хоч і заперечував свою причетність, але пізніше зізнався у злочині.

За версією слідчих, все відбувалося так: в одному з кафе в центрі міста Апостолове відпочивала компанія молодих людей. 29-річна дівчина разом із знайомим вирішили усамітнитися. Більше живою її не бачили, а пізніше знайшли її напівоголений понівечений труп за прибудовою магазину.

За попередньою інформацією, місцеву жительку жорстоко зґвалтували і щонайменше 12 разів вдарили складним ножем в обличчя, груди та шию, від чого вона померла. Після цього вбивця намагався її підпалити, про що свідчить шкіра загиблої, що частково обгоріла.

Апостолове, де сталося жорстоке вбивство

На речах затриманого, якого допитують, знайшли кров. Ніж також належить йому.

Фотографії з місця злочину можна переглянути за посиланням — 18+ і для людей зі стійкою психікою!

В Апостоловому загинула дівчина — її жорстоко зґвалтували та хотіли спалити

Нагадаємо, в РФ чоловік зарізав дружину та двох дітей, які втекли від нього через постійні побої. Затримати вбивцю не вдалося, оскільки він наклав на себе руки.