Укр

Резал и насиловал одновременно: детали убийства под Кривым Рогом всколыхнули сеть

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Тело нашли неподалеку от привокзальной площади Новость обновлена 08 января 2022, 10:51
Тело нашли неподалеку от привокзальной площади

Признательные показания мужчина дал спустя несколько часов после задержания.

Накануне в Апостолово Днепропетровской области жестоко убили местную жительницу. 29-летнюю девушку изнасиловали, зарезали, а после — пытались сжечь тело. Полиция задержала мужчину — жителя Зеленодольска той же области. Спустя некоторое время он признался и в сети появилис подробности убийства.

Их публикуют региональные телеграм-каналы.

По их информации, раны, которых на теле жертвы было 12, мужчина наносил во время секса. Когда она скончалась его это не остановило — он продолжил изнасилование анально. После — поджог тело. Фото с места преступления можно посмотреть строго 18+ по ссылке, контент содержит сцены жестокости.

Сообщаются также и данные о самом подозреваемом — его идентифицировали как Николая Позигуна. Мужчина жил не один, а с гражданской женой. У него есть дочь. Работал грузчиком в местном супермаркете. В сети мужчину уже сравнили с Чикатило и сожалеют об отмене смертной казни.

Полиция открыла дело по статье умышленное убийство. Про изнасилование правоохранители не сообщают. Они также опровергли ранее появившуюся информацию, что жертва была знакома с подозреваемым. По словам полиции, мужчина 1992 года рождения и погибшая были в одном из местных кафе, но до этого знакомы не были. Мужчине уже вручили подозрение в убийстве, ему грозит до 15 лет за решеткой.

"Телеграф" ранее писал про убийство в Киеве — у одного из ресторанов нашли труп с тремя ножевыми ранами в сердце.

Теги:
#Изнасилование #Убийство #Днепропетровская область #Нож #Апостолово
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