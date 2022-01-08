Різав і ґвалтував одночасно: спливли деталі вбивства під Кривим Рогом

Зізнання чоловік зробив через кілька годин після затримання.

Напередодні в Апостоловому Дніпропетровській області жорстоко вбили місцеву мешканку. 29-річну дівчину зґвалтували, зарізали, а потім намагалися спалити тіло. Поліція затримала чоловіка – жителя Зеленодольська тієї ж області. Через деякий час він зізнався і в мережі з’явилися подробиці вбивства.

Їх оприлюднюють регіональні телеграм-канали.

За їхньою інформацією, рани, яких на тілі жертви було 12, чоловік наносив під час сексу. Коли вона померла його це не зупинило — він продовжив згвалтування анально. Після – підпалив тіло. Фото з місця злочину можна подивитися строго 18+ за посиланням, вміст містить сцени жорстокості.

Повідомляються також і дані про підозрюваного — його ідентифікували як Миколу Позігуна. Чоловік жив не один, а із громадянською дружиною. Має доньку. Працював вантажником у місцевому супермаркеті. У мережі чоловіка вже порівняли з Чікатіло і жалкують про відміну смертної кари.

Поліція розпочала справу за статтею умисне вбивство. Про згвалтування правоохоронці не повідомляють. Вони також спростували раніше оприлюднену інформацію, що жертва була знайома з підозрюваним. За словами поліції, чоловік 1992 року народження та загибла були в одному з місцевих кафе, але до цього знайомі не були. Чоловікові вже вручили підозру у вбивстві, йому загрожує до 15 років за ґратами.

"Телеграф" раніше писав про вбивство у Києві — біля одного з ресторанів знайшли труп із трьома ножовими ранами в серці.