Три ножові в серце — біля київського ресторану знайшли труп

Вбивство сталося на столичній Троєщині.

У Києві серед перехрестя вбили чоловіка. Трагеді сталася на перехресті вулиць Теодора Драйзера та Миколи Закревського.

Про це пише Телеграм-канал "Автопатруль Майдан".

За їхніми даними, людину в калюжі крові на тротуарі помітили перехожі. Вони викликали поліцію та швидку допомогу, але чоловікові було вже не допомогти. Згідно з повідомленням, у нього було три поранення в серці. Також поблизу знаходиться ресторанний комплекс "Водолій", який "різко перестав працювати", зазначається також, що не працювали камери.

Зразкове місце, де знайшли тіло

Фотографії з місця вбивства ви можете переглянути за посиланням 18+.

Як раніше писав "Телеграф", у регіонах України сталося кілька резонансних вбивств. На Дніпропетровщині молоду жінку зґвалтували, зарізали, а потім намагалися спалити. Затриманий гарячими слідами чоловік зізнався у скоєному.

На Херсонщині спільні виливання жінки та його співмешканця закінчилися поножовщиною — вона завдала йому понад сто ударів, а потім намагалася відрубати голову та відрізала пеніс. Вранці вона повідомила про те, що сталося.