Рус

Три ножові в серце — біля київського ресторану знайшли труп

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
356
У події розбираються правоохоронці Новина оновлена 08 січня 2022, 08:19
У події розбираються правоохоронці

Вбивство сталося на столичній Троєщині.

У Києві серед перехрестя вбили чоловіка. Трагеді сталася на перехресті вулиць Теодора Драйзера та Миколи Закревського.

Про це пише Телеграм-канал "Автопатруль Майдан".

За їхніми даними, людину в калюжі крові на тротуарі помітили перехожі. Вони викликали поліцію та швидку допомогу, але чоловікові було вже не допомогти. Згідно з повідомленням, у нього було три поранення в серці. Також поблизу знаходиться ресторанний комплекс "Водолій", який "різко перестав працювати", зазначається також, що не працювали камери.

Зразкове місце, де знайшли тіло
Зразкове місце, де знайшли тіло

Фотографії з місця вбивства ви можете переглянути за посиланням 18+.

Як раніше писав "Телеграф", у регіонах України сталося кілька резонансних вбивств. На Дніпропетровщині молоду жінку зґвалтували, зарізали, а потім намагалися спалити. Затриманий гарячими слідами чоловік зізнався у скоєному.

На Херсонщині спільні виливання жінки та його співмешканця закінчилися поножовщиною — вона завдала йому понад сто ударів, а потім намагалася відрубати голову та відрізала пеніс. Вранці вона повідомила про те, що сталося.

Теги:
#Київ #Вбивство #Ресторан #Троєщина
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Україна
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Фото супутників показали кількість техніки, що збільшилася.
Військові Путіна все щільніше обступають Україну: опубліковано свіжу карту
Дата публікації
Категорія
Протести в Казахстані розпочалися 2 січня 2022 року
Жодних переговорів: як проходять протести в Казахстані (онлайн)
Дата публікації
Категорія
Володимир Зеленський
Причин не йти на вибори більше: Зеленський вагається щодо другого терміну
Дата публікації
Категорія
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
Кулеба після розмови з головою Держдепу США похвалився "хорошою новиною"
Дата публікації
Категорія
Подекуди варто чекати до -12 градусів
Морози посиляться до мінус 12: синоптики уточнили прогноз погоди на найближчий тиждень