Укр

Три ножевых в сердце - у киевского ресторана нашли труп

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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В произошедшем разбираются правоохранители Новость обновлена 08 января 2022, 08:19
В произошедшем разбираются правоохранители

Убийство произошло на столичной Троещине.

В Киеве посреди перекрестка убили мужчину. Трагеди произошла на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского.

Об этом пишет Телеграм-канал "Автопатруль Майдан".

По их данным, человека в луже крови на тротуаре заметили прохожие. Они вызвали полицию и скорую помощь, но мужчине было уже не помочь. Согласно сообщению — у него было три раненения в сердце. Также поблизости находится ресторанный комплекс "Водолей", который "резко перестал работать", отмечается также, что не работали камеры.

Примерное место, где нашли тело
Примерное место, где нашли тело

Фотографии с места убийства вы можете посмотреть по ссылке строго 18+.

Как ранее писал "Телеграф" в регионах Украины произошло несколько резонансных убийств. В Днепропетровской области молодую женщину изнасиловали, зарезали, а затем пытались сжечь. Задержанный по горячим следам мужчина признался в содеянном.

На Херсонщине совместные возлияния женщины и его сожителя закончились поножовщиной — она нанесла ему более ста ударов, а затем пыталась отрубить голову и отрезала пенис. Наутро она сообщила о случившемся соседу.

Теги:
#Киев #Убийство #Ресторан #Троещина
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