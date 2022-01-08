Три ножевых в сердце - у киевского ресторана нашли труп

Убийство произошло на столичной Троещине.

В Киеве посреди перекрестка убили мужчину. Трагеди произошла на пересечении улиц Теодора Драйзера и Николая Закревского.

Об этом пишет Телеграм-канал "Автопатруль Майдан".

По их данным, человека в луже крови на тротуаре заметили прохожие. Они вызвали полицию и скорую помощь, но мужчине было уже не помочь. Согласно сообщению — у него было три раненения в сердце. Также поблизости находится ресторанный комплекс "Водолей", который "резко перестал работать", отмечается также, что не работали камеры.

Примерное место, где нашли тело

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