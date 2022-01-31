"Не хотите платить — уходите": родители жалуются на вымогание денег в детсаду под Днепром

Финансы требовались на покупку новой посуды и замену водонагревателя

В одном из детсадов Каменского назревает скандал между родителями. Все потому, что одна из мам справедливо отказалась сдавать деньги по требованию родительского комитета в "фонд группы".

Подробностями инцидента в Facebook-группе "Батьки SOS" поделилась пользовательница Victoria Mitchell.

По словам женщины, ее ребенка хотят перевести в другую группу или же и вовсе "выжить из садика" по причине отказа платить на некоторые "детские нужды". К таким были причислены необходимость приобретения новой посуды в группу, а также замена сломавшегося водонагревателя.

"Соответственно, покупать его [водонагреватель — ред.] было решено, опять-таки, за родительский счёт. Разумеется, на это мы тоже сдавать деньги не стали", — подчеркнула возмущенная мама.

Она отметила, что экономический буллинг начался из-за того, что родком не получил от них взнос за январь. Женщина же не видела смысла платить за этот месяц, т.к. ее дочь не ходила на занятия из-за болезни.

Детсад №46 в городе Каменское

Несмотря на то, что администрация детского сада, по словам Victoria Mitchell, готова слушать и якобы способствовать разрешению конфликта, проблема не исчезла.

Так, женщину удалили из общего родительского чата, где, среди прочего, имеется информация и по картам, на которые собираются пожертвования в "фонд группы". Дополнительно прозвучали предложения перевести ребенка в другую группу или и вовсе поменять детсад.

"По первому взносу я сказала сразу, что куплю сама лично в группу, которую посещает мой ребёнок, именно то, что нужно. И никому давать наличные не буду. Итогом стало то, что комитет вручил воспитателям деньги, которые я сдавала, чтобы мою дочь поздравляли в группе с Днём рождения. (Все родители сдавали деньги, закупались символичные подарочки, дети поздравляли именинника прямо в группе). После того, как воспитателям передали эти деньги, мне позвонила мама из комитета. Сказала, чтобы мы сами покупали подарок своему ребёнку. Кроме того, она рассказала, что ситуация с нашим нежеланием сдавать деньги […], показалась обидной для других родителей, ведь они "сдают на всё", — подытожила пользовательница соцсети, интересуясь советом у других родителей насчет того, как поступить дальше.

Отметим, что с похожими ситуациями сталкивались люди и в других городах.

Больше всего под историей нашлось предложений насчет обращения к местным чиновникам или же в Министерство образования. Якобы такие ситуации там умеют пресекать на корню.

Отметим, что украинские образовательные заведения регулярно сталкиваюся с различными проблемами на почве финансирования. Иногда это перерастает в скандалы, как, к примеру, в Кривом Роге, где общественность возмутила цена закупленных макарон. Изделия прозвали в сети "золотыми", ведь один килограмм продукта обошелся в 72 гривны.