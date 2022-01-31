"Не хочете платити — йдіть": батьки скаржаться на вимагання грошей у дитсадку під Дніпром

Фінанси були потрібні на покупку нового посуду та заміну водонагрівача

В одному з дитсадків Каменського назріває скандал між батьками. Все тому, що одна з мам справедливо відмовилася здавати гроші на вимогу батьківського комітету до "фонду групи".

Подробицями інциденту у Facebook-групі "Батьки SOS" поділилася користувач Victoria Mitchell.

За словами жінки, її дитину хочуть перевести в іншу групу або ж взагалі "вижити з садка" через відмову платити на деякі "дитячі потреби". До таких були зараховані необхідність придбання нового посуду в групу, а також заміна водонагрівача, що зламався.

"Відповідно, купувати його [водонагрівач — ред.] було вирішено, знову-таки, за батьківський рахунок. Зрозуміло, на це ми теж здавати гроші не стали", — наголосила обурена мама.

Вона зазначила, що економічний булінг почався через те, що батьківський комітет не отримав від родини внесок за січень. Жінка не бачила сенсу платити за цей місяць, бо її дочка не ходила на заняття через хворобу.

Дитсадок №46 у місті Кам’янське

Незважаючи на те, що адміністрація дитячого садка, за словами Victoria Mitchell, готова слухати та начебто сприяти вирішенню конфлікту, проблема не зникла.

Так, жінку видалили із загального батьківського чату, де, серед іншого, є інформація й щодо карт, на які збираються пожертвування у "фонд групи". Додатково прозвучали пропозиції перевести дитину в іншу групу або взагалі поміняти дитсадок.

"Щодо першого внеску я сказала відразу, що куплю сама особисто для групи, яку відвідує моя дитина, саме те, що потрібно. І нікому давати готівку не буду. Підсумком стало те, що комітет вручив вихователям гроші, які я здавала, щоб мою дочку вітали у групі з Днем народження.(Всі батьки здавали гроші, закуповувалися символічні подарунки, діти вітали іменинника прямо у групі.) Після того, як вихователям передали ці гроші, мені зателефонувала мама з комітету. Сказала, щоб ми самі купували подарунок своїй дитині. Крім того, вона розповіла, що ситуація з нашим небажанням здавати гроші […], здалася образливою для інших батьків, адже вони "здають на все", — підсумувала користувачка соцмережі, цікавлячись порадою в інших батьків щодо того, як вчинити далі.

Зазначимо, що зі схожими ситуаціями стикалися люди та в інших містах.

Під історією знайшлося чимало пропозицій щодо звернення до місцевих чиновників або ж до Міністерства освіти. Нібито такі ситуації там уміють вирішувати досить ефективно.

Зазначимо, що українські освітні заклади регулярно стикаються з різними проблемами на ґрунті фінансування. Іноді це переростає у скандали, як, наприклад, у Кривому Розі, де громадськість обурила вартість закуплених макаронів. Вироби прозвали в мережі "золотими", адже один кілограм продукту коштував 72 гривні.