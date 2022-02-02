Внедорожник влетел под грузовик в Днепре, есть погибшие (видео момента аварии)

Кроссовер из-под грузовика доставали тросом.

Два человека погибли и один пострадал в результате ночного ДТП в Днепре. Ночью второго февраля в 00:52 спасателей вызвали на перекресток улицы Василия Сухомлинского и проспекта Слобожанского.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям региона.

Примерное место ДТП на карте

Столкнулись внедорожник Chery Tiggo и грузовик Renault Magnum. Когда подъехали спасатели, пассажира из "Черри" уже достали и госпитализировали медики в горбольницу №16. Известно, что он 1984 года рождения.

Кроссовер прижало к грузовику

Еще двоих людей зажало конструкциями автомобиля — он попал под прицеп грузовика. Водители и еще один пассажир внедорожника погибли на месте. Спасатели вытянули машину тросом и достали из нее два тела. Известно, что водитель также 1984 года рождения.

Деблокировка погибших

Чтобы не загорелись машины — отключили аккумуляторные батареи. Момент ДТП попал на видео Ситуационного центра Днепра.

Момент аварии в Днепре

Ранее "Телеграф" писал про аварию под Киевом — легковушка полностью оказалась под грузовиком. Водитель не справился с управлением — он погиб, как и трое его пассажиров.