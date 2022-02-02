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Позашляховик влетів під вантажівку у Дніпрі, є загиблі (відео моменту аварії)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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Наслідки ДТП
Наслідки ДТП

Кросовер з-під вантажівки діставали тросом.

Двоє людей загинули і одна постраждала внаслідок нічної ДТП у Дніпрі. Вночі другого лютого о 00:52 рятувальників викликали на перехрестя вулиці Василя Сухомлинського та проспекту Слобожанського.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій регіону.

Приблизне місце ДТП на карті
Приблизне місце ДТП на карті

Зіткнулися позашляховик Chery Tiggo та вантажівка Renault Magnum. Коли під’їхали рятувальники, пасажира з "Черрі" вже дістали та госпіталізували медики до міськлікарні №16. Відомо, що він 1984 року народження.

Кросовер притисло до вантажівки
Кросовер притисло до вантажівки

Ще двох людей затиснуло конструкціями автомобіля — він потрапив під причіп вантажівки. Водії та ще один пасажир позашляховика загинули на місці. Рятувальники витягли машину тросом та дістали з неї два тіла. Відомо, що водій також 1984 року народження.

Деблокування загиблих

Щоб не спалахнули машини — відключили акумуляторні батареї. Момент ДТП потрапив на відео Ситуаційного центру Дніпра.

Момент аварії у Дніпрі

Раніше "Телеграф" писав про аварію під Києвом — легковик повністю опинився під вантажівкою. Водій не впорався з керуванням — він загинув, як і троє його пасажирів.

Теги:
#ДТП #Позашляховик #Дніпро #Вантажівка
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