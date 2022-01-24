Легковик влетів у фуру на узбіччі — чотири трупи: фото з місця кривавого ДТП під Києвом

Водій не впорався з керуванням та врізався у вантажівку.

У Київській області у селищі Калинівка Фастівського району сталася аварія, в якій загинуло четверо людей.

Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Фейсбук.

На автодорозі "Київ-Одеса" о 8:20 легковик зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, 37-річний водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням та в’їхав у фуру "Mercedes-Benz", яка стояла на узбіччі дороги.

Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули. Про причини та обставини аварії наразі не повідомляється.

Аварія сталася на трасі "Київ-Одеса"

Автомобіль "Daewoo" врізався у вантажівку

Водій легковика та троє пасажирів загинули

За попередньою інформацією, водій "Daewoo" не впорався з керуванням

На ексклюзивних фото "Телеграфу" видно, що через зіткнення транспортний засіб виявився повністю зім’ятим, тож шансів вижити у водія та пасажирів, на жаль, не було. На дорозі розкидані частини автомобіля. На місці події вже працюють поліцейські та співробітники "швидкої" допомоги, а також рятувальники.

Через зіткнення транспортний засіб виявився повністю зім’ятим

Шансів вижити у пасажирів було замало

В аварії загинуло четверо людей

На місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.

Зазначимо, 22 січня на виїзді з Києва сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої травми зазнали двоє людей. А 14 січня в ДТП під Дніпром живцем згорів водій.