Легковик влетів у фуру на узбіччі — чотири трупи: фото з місця кривавого ДТП під Києвом
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Водій не впорався з керуванням та врізався у вантажівку.
У Київській області у селищі Калинівка Фастівського району сталася аварія, в якій загинуло четверо людей.
Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Фейсбук.
На автодорозі "Київ-Одеса" о 8:20 легковик зіткнувся з вантажівкою. За попередньою інформацією, 37-річний водій автомобіля "Daewoo" не впорався з керуванням та в’їхав у фуру "Mercedes-Benz", яка стояла на узбіччі дороги.
Внаслідок ДТП водій легкового автомобіля та троє його пасажирів загинули. Про причини та обставини аварії наразі не повідомляється.
На ексклюзивних фото "Телеграфу" видно, що через зіткнення транспортний засіб виявився повністю зім’ятим, тож шансів вижити у водія та пасажирів, на жаль, не було. На дорозі розкидані частини автомобіля. На місці події вже працюють поліцейські та співробітники "швидкої" допомоги, а також рятувальники.
На місці події працює слідче управління поліції Київщини. Після встановлення всіх обставин ДТП правоохоронці нададуть правову кваліфікацію події.
Зазначимо, 22 січня на виїзді з Києва сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої травми зазнали двоє людей. А 14 січня в ДТП під Дніпром живцем згорів водій.
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