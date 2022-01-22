Занесло на засніженій дорозі: на виїзді з Києва сталася серйозна ДТП (ексклюзивні фото та відео)

Постраждалу жінку довелося діставати з розбитого автомобіля рятувальникам.

На виїзді з Києва сталася серйозна ДТП за участю трьох автомобілів, внаслідок якої травми отримали двоє людей.

На місці події побував кореспондент "Телеграфа".

Попередньо встановлено, що малолітражка Ford рухалася у бік Києва, проте через складні умови на дорозі водій втратив керування. Автомобіль почало "носити" по всій проїжджій частині, а потім його викинуло назустріч позашляховику Jeep.

Незначні пошкодження також отримав SEAT, що проїжджав неподалік.

Через зіткнення травми отримали водій та пасажирка "Форда". При цьому жінку внаслідок ДТП затиснуло в салоні, через що її довелося вирізати звідти рятувальникам.

Постраждалих забрали з собою лікарі "швидкої допомоги". Інші учасники події відбулися переляком.

Правоохоронці встановлюють усі деталі події.

У Києві сталося зіткнення трьох автомобілів

Внаслідок аварії пострали двоє людей

Пасажирку Форда довелося діставати рятувальникам

Фото та відео: Василь Мозговий, "Телеграф"

Як повідомлялося раніше, у США потрапив в аварію актор і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер. Він почав рух на перехресті раніше часу, через що зіткнувся з "Тойотою Пріус". При цьому удар був настільки сильним, що його позашляховик буквально заїхав на дах легковику.