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"Було схоже на трюк у кіно": Шварценеггер у ДТП розчавив легковик (фото)

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Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП Новина оновлена 22 січня 2022, 18:57
Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

Шварценеггер в аварії не постраждав

Голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія (США) Арнольд Шварценеггер влучив у аварію.

Про це повідомляє видання TMZ.

За інформацією, яку видання отримало від правоохоронців, саме Шварценеггер став винуватцем ДТП. Він почав рух на повороті на червоне світло, що і стало причиною зіткнення з легковиком Toyota Prius. Зазначається, що зіткнення було настільки сильним, що позашляховик актора GMC Yukon у прямому сенсі заїхав на дах легковику.

У "Тойоті" була жінка, її госпіталізували лікарі. Свідки стверджують, що вона зазнала серйозних травм голови.

Сам Шварценеггер не постраждав, але дуже стурбований станом постраждалої. Він навіть заявив, що має намір відвідати її у лікарні.

"Це було божевілля... це було схоже на трюк у кіно", — розповів виданню один з очевидців події.

Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП
Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП
В аварії постраждала водій червоної "Тойоти"
В аварії постраждала водій червоної "Тойоти"

Водночас в українському сегменті мережі пригода породила хвилю жартів.

Як повідомлялося раніше, мережею розлетівся ролик, на якому американську журналістку у прямому ефірі збила машина. Жінка незворушно продовжила вести репортаж і навіть пожартувала, що з нею таке трапляється не вперше.

Теги:
#США #Арнольд Шварцнеггер
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