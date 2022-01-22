"Було схоже на трюк у кіно": Шварценеггер у ДТП розчавив легковик (фото)

Шварценеггер в аварії не постраждав

Голлівудський актор і колишній губернатор штату Каліфорнія (США) Арнольд Шварценеггер влучив у аварію.

Про це повідомляє видання TMZ.

За інформацією, яку видання отримало від правоохоронців, саме Шварценеггер став винуватцем ДТП. Він почав рух на повороті на червоне світло, що і стало причиною зіткнення з легковиком Toyota Prius. Зазначається, що зіткнення було настільки сильним, що позашляховик актора GMC Yukon у прямому сенсі заїхав на дах легковику.

У "Тойоті" була жінка, її госпіталізували лікарі. Свідки стверджують, що вона зазнала серйозних травм голови.

Сам Шварценеггер не постраждав, але дуже стурбований станом постраждалої. Він навіть заявив, що має намір відвідати її у лікарні.

"Це було божевілля... це було схоже на трюк у кіно", — розповів виданню один з очевидців події.

Арнольд Шварценеггер потрапив у ДТП

В аварії постраждала водій червоної "Тойоти"

Водночас в українському сегменті мережі пригода породила хвилю жартів.

Як повідомлялося раніше, мережею розлетівся ролик, на якому американську журналістку у прямому ефірі збила машина. Жінка незворушно продовжила вести репортаж і навіть пожартувала, що з нею таке трапляється не вперше.