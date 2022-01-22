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Журналістку у прямому ефірі збила машина, але та з гумором згадала, що це не вперше (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Момент аварії потрапив на відео
Момент аварії потрапив на відео

Це був останній ефір дівчини, після якого вона збиралася змінити роботу

У США під час прямої трансляції на одному з телеканалів автомобіль збив журналістку, яка вела репортаж з місця події. Попри переляк та бурхливі емоції дівчині вдалося швидко взяти себе в руки та продовжити фільмування.

Відео інциденту, який трапився з кореспонденткою WSAZ-TV швидко шириться мережею, користувачі якої відзначають, що молода жінка справжня "красава", а українським "ніжним янголятками" треба ще в неї повчитися.

Як видно на кадрах, дівчина вийшла у прямий ефір в темну пору доби та веде прямий репортаж з місця, де прорвало водопровід. У момент, коли ведучий поставив їй запитання, а вона саме збиралася йому відповідати, її раптово збив автомобіль. Камері вдалося зафіксувати інцидент до того, як вона впала на землю.

Попри те, що сталося, кореспондентка піднялася на ноги та продовжила говорити, зазначивши, що таке із нею вже траплялося в коледжі, а зараз ніби все життя промайнуло перед очима. Також вона додала, що ситуація дуже знакова, адже саме цього тижня вона планувала змінити роботу.

ДТП потрапило на відео

Раніше "Телеграф" повідомляв, як у Бразилії маленьке собаченя "зірвало" прямий ефір на одному з телеканалів. Цуценя підбігло до журналістки, яка проводила трансляцію, та почало грайливо кусати її за ноги. Як згодом у коментарях зазначали глядачі, від цієї ситуації новинний канал тільки виграв.

Теги:
#США #ДТП #Журналістка #Прямий ефір
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