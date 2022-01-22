Журналистку в прямом эфире сбила машина, но та с юмором вспомнила, что это не впервые (видео)
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Это был последний эфир девушки, после которого она собиралась сменить работу
В США во время прямой трансляции на одном из телеканалов автомобиль сбил журналистку, ведущую репортаж с места происшествия. Несмотря на испуг и бурные эмоции, девушке удалось быстро взять себя в руки, отшутиться и продолжить съемку.
Видео инцидента, случившегося с корреспонденткой WSAZ-TV быстро распространяется по сети, пользователи которой отмечают, что молодая женщина настоящая "красава", а украинским "нежным ангелочкам" нужно еще у нее поучиться.
Как видно на кадрах, девушка вышла в прямой эфир в темное время суток и ведет прямой репортаж с места, где прорвало водопровод. В момент, когда ведущий задал ей вопрос, а она собиралась ему ответить, ее внезапно сбил автомобиль. Камере удалось зафиксировать инцидент до того, как конструкция рухнула на землю.
Несмотря на то, что произошло, корреспондентка поднялась на ноги и продолжила говорить, отметив, что такое с ней уже случалось в колледже, а сейчас словно вся жизнь промелькнула перед глазами. Также она добавила, что ситуация очень знаковая, ведь именно на этой неделе она планировала сменить работу.
Ранее "Телеграф" сообщал, как в Бразилии маленький собачонок "сорвал" прямой эфир на одном из телеканалов. Щенок подбежал к журналистке, которая проводила трансляцию, и начал игриво кусать ее за ноги. Как впоследствии в комментариях отмечали зрители, от этой ситуации новостной канал только выиграл.
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