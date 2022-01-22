Укр

Журналистку в прямом эфире сбила машина, но та с юмором вспомнила, что это не впервые (видео)

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
28
Момент аварии попал на видео
Момент аварии попал на видео

Это был последний эфир девушки, после которого она собиралась сменить работу

В США во время прямой трансляции на одном из телеканалов автомобиль сбил журналистку, ведущую репортаж с места происшествия. Несмотря на испуг и бурные эмоции, девушке удалось быстро взять себя в руки, отшутиться и продолжить съемку.

Видео инцидента, случившегося с корреспонденткой WSAZ-TV быстро распространяется по сети, пользователи которой отмечают, что молодая женщина настоящая "красава", а украинским "нежным ангелочкам" нужно еще у нее поучиться.

Как видно на кадрах, девушка вышла в прямой эфир в темное время суток и ведет прямой репортаж с места, где прорвало водопровод. В момент, когда ведущий задал ей вопрос, а она собиралась ему ответить, ее внезапно сбил автомобиль. Камере удалось зафиксировать инцидент до того, как конструкция рухнула на землю.

Несмотря на то, что произошло, корреспондентка поднялась на ноги и продолжила говорить, отметив, что такое с ней уже случалось в колледже, а сейчас словно вся жизнь промелькнула перед глазами. Также она добавила, что ситуация очень знаковая, ведь именно на этой неделе она планировала сменить работу.

ДТП попало на видео

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Бразилии маленький собачонок "сорвал" прямой эфир на одном из телеканалов. Щенок подбежал к журналистке, которая проводила трансляцию, и начал игриво кусать ее за ноги. Как впоследствии в комментариях отмечали зрители, от этой ситуации новостной канал только выиграл.

Теги:
#США #ДТП #Журналистка #Прямой эфир
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 21 января: угроза оккупации Харькова, оружие НАТО для ВСУ, "красная зона" расширяется
Дата публикации
Категория
Владимир Путин
Признание "ЛНР"-"ДНР" поставит крест на планах Путина, - переговорщик в Минске
Дата публикации
Категория
В Харькове по-разному реагируют на слова Зеленского о возможной оккупации города
От "Мне по**й", "Уже 8 лет так живем" до "Россия – друг": что думают харьковчане об угрозе оккупации РФ Харькова (видео)
Дата публикации
Категория
Даниил Гетманцев
Гетманцев обманом пытается защитить провальную работу Налоговой - нардеп Холодов
Дата публикации
Категория
Владимир Продивус
"Один народ"? Глава Федерации бокса Украины попал в скандал из-за слов об украинцах и россиянах (видео)