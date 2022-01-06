"Самые милые новости": щенок ворвался в прямой эфир "нападением" на журналистку (видео)
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Животное подбежало к журналистке и начало игриво кусать ее за ноги
В Бразилии во время прямого эфира на одном из здешних телеканалов в кадр попал маленький щенок. Крошка буквально сорвал речь журналистки, потому что очень хотел с ней поиграть.
Как сообщает издание The Dodo, ведущая новостей Фернанда Рувена, во время прямого репортажа, внезапно заметила, как к ней бежит маленький щенок. Собачонок начал кусать женщину за ногу, требуя к себе внимания.
Очевидно, что журналистка просто не смогла устоять перед игривым и наглым малышом, поэтому рассмеялась и присела к нему, чтобы немного поиграть.
Как отметила сама Фернанда, собачонок был таким маленьким и милым, что она просто не мог его проигнорировать.
Как оказалось впоследствии, собачку зовут Эсперанс. В тот день он вышел на прогулку со своим хозяином, когда вдруг увидел журналистку и решил с ней поиграть.
Видео инцидента быстро распространилось в сети и порадовало пользователей. Большинство из них с ведущей новостей согласились и отметили, что будь на ее месте, также не смогли бы устоять перед такой крохой.
Некоторые заверили, что это самый милый выпуск новостей, который только существует и попросили показывать такие сюжеты каждый день.
Ранее "Телеграф" сообщал, как собака стала героем футбольного матча в Чили, когда внезапно выбежала на игровое поле и забила блестящий гол в ворота одной из команд. К сожалению, арбитр мяч не засчитал и зафиксировал офсайд. Видео инцидента быстро стало вирусным в сети.
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