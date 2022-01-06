"Наймиліші новини": цуценя увірвалося в прямий ефір "нападом" на журналістку (відео)

Тварина підбігла до журналістки та почала грайливо кусати її за ноги

У Бразилії під час прямого ефіру на одному з тутешніх телеканалів в кадр потрапило маленьке цуценя. Крихітка буквально зірвала промову журналістки, тому що дуже хотіла з нею погратися.

Як повідомляє видання The Dodo, ведуча новин Фернанда Рувена, під час прямого репортажу, раптово помітила, як до неї біжить маленький цуцик. Собаченя почало кусати жінку за ногу, вимагаючи до себе уваги.

Очевидно, що жінка просто не змогла встояти перед грайливою та нахабною малечею, тож розсміялась і присіла до нього, аби трохи погратися.

Як зазначила сама Фернанда, собаченя було таким маленьким і милим, що вона просто не могла його проігнорувати.

Як виявилося згодом, песика звати Есперанс. Того дня він вийшов на прогулянку зі своїм господарем, коли раптом побачив журналістку та вирішив з нею погратися.

Цуценя захотіло погратися з журналісткою

Відео інциденту швидко поширилося в мережі та потішило користувачів. Більшість з них із ведучою новин погодились та зазначили, що якби були на її місці, також не змогли б встояти перед такої крихіткою.

Дехто запевнив, що це наймиліший випуск новин, який тільки існує та попросив показувати такі сюжети кожного дня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як собака стала героєм футбольного матчу у Чилі, коли раптово вибігла на ігрове поле і забила блискучий гол у ворота однієї з команд. На жаль, арбітр м'яч не зарахував та зафіксував офсайд. Відео інциденту швидко стало вірусним у мережі.