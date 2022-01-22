Укр

"Было похоже на трюк в кино": Шварценеггер в ДТП раздавил легковушку (фото)

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП Новость обновлена 22 января 2022, 18:57
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП

Шварценеггер в аварии не пострадал

Голливудский актер и бывший губернатор штата Калифорния (США) Арнольд Шварценеггер угодил в аварию.

Об этом сообщает издание TMZ.

По информации, которую издание получило от правоохранителей именно Шварценеггер стал виновником ДТП. Он начал движение на повороте на красный свет, что и стало причиной столкновения с легковушкой Toyota Prius. Отмечается, что столкновение было настолько сильным, что внедорожник актера GMC Yukon в прямом смысле заехал на крышу легковушке.

В "Тойоте" находилась женщина, ее госпитализировали врачи. Свидетели утверждают, что она получила серьезные травмы головы.

Сам Шварценеггер не пострадал, но сильно обеспокоен состоянием пострадавшей. Он даже заявил, что намерен посетить ее в больнице.

"Это было сумасшествие… это было похоже на трюк в кино", — рассказал изданию один из очевидцев происшествия.

Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
Арнольд Шварценеггер попал в ДТП
В аварии пострадала водитель красной "Тойоты"
В аварии пострадала водитель красной "Тойоты"

Вместе с тем в украинском сегменте сети происшествие породило волну шуток.

Как сообщалось ранее, по сети разлетелся ролик, на котором американскую журналистку в прямом эфире сбила машина. Женщина невозмутимо продолжила вести репортаж и даже пошутила, что с ней такое случается не впервые.

Теги:
#США #Арнольд Шварцнеггер
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