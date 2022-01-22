Занесло на заснеженной дороге: на выезде из Киева произошло серьезное ДТП (эксклюзивные фото и видео)
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Пострадавшую женщину пришлось доставать из покореженного автомобиля спасателям.
На выезде из Киева произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, вследствие которого травмы получили два человека.
На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".
Предварительно установлено, что малолитражка Ford двигалась в сторону Киева, однако из-за сложных условий на дороге водитель потерял управление. Автомобиль начало "носить" по всей проезжей части, а затем его выбросило навстречу внедорожнику Jeep.
Незначительные повреждения также получил проезжавший мимо SEAT.
Из-за столкновения травмы получили водитель и пассажирка "Форда". При том, женщину в результате ДТП зажало в салоне, из-за чего ее пришлось вырезать оттуда спасателям.
Пострадавших увезли с собой врачи "скорой помощи". Остальные участники происшествия отделались перепугом.
Правоохранители устанавливают все детали происшествия.
Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"
Как сообщалось ранее, в США попал в аварию актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он начал движение на перекрестке раньше времени из-за чего столкнулся с "Тойотой Приус". При том удар был настолько сильным, что его внедорожник буквально заехал на крышу легковушке.
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