Занесло на заснеженной дороге: на выезде из Киева произошло серьезное ДТП (эксклюзивные фото и видео)

Пострадавшую женщину пришлось доставать из покореженного автомобиля спасателям.

На выезде из Киева произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, вследствие которого травмы получили два человека.

На месте происшествия побывал корреспондент "Телеграфа".

Предварительно установлено, что малолитражка Ford двигалась в сторону Киева, однако из-за сложных условий на дороге водитель потерял управление. Автомобиль начало "носить" по всей проезжей части, а затем его выбросило навстречу внедорожнику Jeep.

Незначительные повреждения также получил проезжавший мимо SEAT.

Из-за столкновения травмы получили водитель и пассажирка "Форда". При том, женщину в результате ДТП зажало в салоне, из-за чего ее пришлось вырезать оттуда спасателям.

Пострадавших увезли с собой врачи "скорой помощи". Остальные участники происшествия отделались перепугом.

Правоохранители устанавливают все детали происшествия.

В Киеве произошло столкновение трех автомобилей

В результате аварии пострали два человека

Пассажирку Форда пришлось доставать спасателям

Фото и видео: Василий Мозговой, "Телеграф"

Как сообщалось ранее, в США попал в аварию актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Он начал движение на перекрестке раньше времени из-за чего столкнулся с "Тойотой Приус". При том удар был настолько сильным, что его внедорожник буквально заехал на крышу легковушке.