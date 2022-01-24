Легковушка влетела в фуру на обочине - четыре трупа: фото с места кровавого ДТП под Киевом
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Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик.
В Киевской области в поселке Калиновка Фастовского района произошла авария, в которой погибли четверо человек.
Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Фейсбук.
На автодороге "Киев-Одесса" в 8:20 легковушка столкнулась с грузовиком. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и въехал в фуру "Mercedes-Benz", которая стояла на обочине дороги.
В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли. О причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.
На эксклюзивных фото "Телеграфа" видно, что из-за столкновения транспортное средство оказалось полностью смятым, поэтому шансов выжить у водителя и пассажиров, к сожалению, не было. На дороге разбросаны части автомобиля. На месте происшествия уже работают полицейские и сотрудники "скорой" помощи, а также спасатели.
На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.
Отметим, 22 января на выезде из Киева произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, вследствие которого травмы получили двое человек. А 14 января в ДТП под Днепром заживо сгорел водитель.
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