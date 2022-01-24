Легковушка влетела в фуру на обочине - четыре трупа: фото с места кровавого ДТП под Киевом

Водитель не справился с управлением и врезался в грузовик.

В Киевской области в поселке Калиновка Фастовского района произошла авария, в которой погибли четверо человек.

Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Фейсбук.

На автодороге "Киев-Одесса" в 8:20 легковушка столкнулась с грузовиком. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля "Daewoo" не справился с управлением и въехал в фуру "Mercedes-Benz", которая стояла на обочине дороги.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля и трое его пассажиров погибли. О причинах и обстоятельствах аварии пока не сообщается.

Авария произошла на трассе "Киев-Одесса"

Автомобиль "Daewoo" врезался в грузовик

Водитель легковушки и трое пассажиров погибли

По предварительной информации, водитель "Daewoo" не справился с управлением

На эксклюзивных фото "Телеграфа" видно, что из-за столкновения транспортное средство оказалось полностью смятым, поэтому шансов выжить у водителя и пассажиров, к сожалению, не было. На дороге разбросаны части автомобиля. На месте происшествия уже работают полицейские и сотрудники "скорой" помощи, а также спасатели.

Из-за столкновения транспортное средство оказалось полностью смятым

Шансов выжить у пассажиров было мало

В аварии погибло четверо человек

На месте происшествия работает следственное управление полиции Киевщины. После установления всех обстоятельств ДТП, правоохранители предоставят правовую квалификацию происшествия.

Отметим, 22 января на выезде из Киева произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей, вследствие которого травмы получили двое человек. А 14 января в ДТП под Днепром заживо сгорел водитель.