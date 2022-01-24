Четверо людей погибли молча: эксклюзивные фото и видео с места страшной аварии на трассе Киев-Одесса
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Легковушка врезалась в фуру на большой скорости, четверо человек погибли на месте.
На Киевщине в понедельник, 24 января, произошло смертельное ДТП на участке трассы Киев – Одесса, в котором погибли четверо человек — двое мужчин, две женщины.
Авария произошла около 8:20 утра автомобиль Daewoo Lanos влетела под припаркованный грузовик на скорости примерно 130-140 км/час. По словам экспертов, скорость была настолько высокой, что машина повредила фуру. Шансов выжить у людей не было. Их смерть была мгновенной.
Со снимков видно, что из-за столкновения транспортное средство оказалось полностью смятым, на дороге разбросаны части автомобиля.
"Телеграф" публикует эксклюзивные фото и видео с места страшного ДТП.
Внимание! Это видео содержит шокирующие кадры.
На месте аварии работали спасатели и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
Отметим, на Окружной дороге в Харькове столкнулись две легковушки, в результате чего погибли трое человек, двое детей попали в реанимацию.
А на автодороге в Днепропетровской области прямо на ходу занялся автобус, перевозивший работников одного из здешних предприятий.
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