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Четверо людей загинули мовчки: ексклюзивні фото та відео з місця страшної аварії на трасі Київ-Одеса

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Автор
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ДТП у Київській області Новина оновлена 24 січня 2022, 15:33
ДТП у Київській області

Легковик врізався у фуру на великій швидкості, четверо людей загинули на місці.

На Київщині в понеділок, 24 січня, сталася смертельна ДТП на ділянці траси Київ – Одеса, в якій загинуло четверо людей – двоє чоловіків, дві жінки.

Аварія сталася близько 8:20 ранку автомобіль Daewoo Lanos влетіла під припарковану вантажівку на швидкості приблизно 130-140 км/год. За словами експертів, швидкість була настільки великою, що машина пошкодила фуру. Шансів вижити у людей не було. Їхня смерть була миттєвою.

Зі знімків видно, що через зіткнення транспортний засіб виявився повністю зім’ятим, на дорозі розкидані частини автомобіля.

"Телеграф" публікує ексклюзивні фото та відео з місця страшної ДТП.

ДТП на трасі Київ-Одеса
ДТП на трасі Київ-Одеса
На місці загинули четверо людей
На місці загинули четверо людей
Шансів вижити у людей не було
Шансів вижити у людей не було
Від удару автомобіль повністю зім’яло
Від удару автомобіль повністю зім’яло

Увага! Це відео містить шокуючі кадри

На місці аварії працювали рятувальники та медики. Обставини події з’ясовуються.

Зазначимо, на Окружній дорозі в Харкові зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинули троє людей, двоє дітей потрапили в реанімацію.

А на автодорозі на Дніпропетровщині прямо на ходу зайнявся автобус, який перевозив працівників одного з тутешніх підприємств.

Теги:
#ДТП #Київська область #Аварія
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