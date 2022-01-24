Четверо людей загинули мовчки: ексклюзивні фото та відео з місця страшної аварії на трасі Київ-Одеса
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Легковик врізався у фуру на великій швидкості, четверо людей загинули на місці.
На Київщині в понеділок, 24 січня, сталася смертельна ДТП на ділянці траси Київ – Одеса, в якій загинуло четверо людей – двоє чоловіків, дві жінки.
Аварія сталася близько 8:20 ранку автомобіль Daewoo Lanos влетіла під припарковану вантажівку на швидкості приблизно 130-140 км/год. За словами експертів, швидкість була настільки великою, що машина пошкодила фуру. Шансів вижити у людей не було. Їхня смерть була миттєвою.
Зі знімків видно, що через зіткнення транспортний засіб виявився повністю зім’ятим, на дорозі розкидані частини автомобіля.
"Телеграф" публікує ексклюзивні фото та відео з місця страшної ДТП.
Увага! Це відео містить шокуючі кадри
На місці аварії працювали рятувальники та медики. Обставини події з’ясовуються.
Зазначимо, на Окружній дорозі в Харкові зіткнулися два легковики, внаслідок чого загинули троє людей, двоє дітей потрапили в реанімацію.
А на автодорозі на Дніпропетровщині прямо на ходу зайнявся автобус, який перевозив працівників одного з тутешніх підприємств.
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