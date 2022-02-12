Молодые люди вероятно употребляли наркотики

На улице Немировича-Данченко в Самарском районе Днепра, в заброшенном здании, местные жители случайно обнаружили труп 17-летнего парня.

Как сообщает "Информатор", ссылаясь на собственные источники в "органах", полицейских на место происшествия вызвали очевидцы, услышавшие громкие крики девушки. К моменту приезда копов по указанному адресу, парень уже был мертвым.

Карта с отметкой места, где обнаружили труп

Согласно имеющимся данным, подросток совместно со своей знакомой употребляли в заброшенном помещении запрещенные вещества.

Окончательную причину смерти и обстоятельства, предшествовавшие ей сейчас устанавливают правоохранительные органы.

Стоит отметить, что в сети появилось видео, на котором запечатлен погибший, однако по этическим соображениям мы не можем разместить его на сайте. По желанию его можно просмотреть в Telegram-канале "Black" по этой ссылке.

В комментариях под публикацией пользователи поделились на два лагеря: кто сочувствует семье умершего парня и отмечает, что тот был совсем молод, мол, сам не понимал, что делает. Другие злорадствуют: "ну и ладно, одним наркоманом меньше, вот бы и все так закончили, как он".

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" сообщал, что на детской площадке на одной из улиц столицы местные обнаружили раздетый труп неизвестного мужчины.