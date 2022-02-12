Молоді люди ймовірно вживали наркотики

На вулиці Немировича-Данченка у Самарському районі Дніпра, у покинутій будівлі, місцеві жителі випадково знайшли труп 17-річного хлопця.

Як повідомляє "Інформатор", посилаючись на власні джерела в "органах", поліцейських на місце пригоди викликали очевидці, які почули гучні крики дівчини. До моменту приїзду копів за вказаною, хлопець вже був мертвим.

Карта з позначкою місця, де виявили труп

Згідно з наявними даними, підліток спільно зі своєю знайомою вживали у покинутому приміщенні заборонені речовини.

Остаточну причину смерті та обставини, які їй передували зараз встановлюють правоохоронні органи.

Варто відзначити, що у мережі з'явилось відео, на якому зафільмовано загиблого, проте з етичних міркувань ми не можемо розмістити його на сайті. За бажанням його можна переглянути у Telegram-каналі "Black" за ЦИМ посиланням.

У коментарях під публікацією користувачі поділилися на два табори: хтось співчуває родині померлого хлопця та відзначає, що той був зовсім молодий, мовляв, сам не розумів, що робить. Інші зловтішаються: "ну й добре, одним наркоманом менше, от би й усі так закінчили, як він".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на дитячому майданчику на одній з вулиць столиці місцеві знайшли роздягнутий труп невідомого чоловіка.