Роздягнений труп молодого чоловіка знайшли на дитячому майданчику в Києві: подробиці (фото)

На чоловікові не було ні взуття, ні куртки, а поряд були розкидані особисті речі

У Дарницькому районі Києва на вулиці Крушельницькій сталася трагедія. У ніч на 9 лютого місцеві жителі виявили у дворі житлового будинку бездиханне тіло чоловіка, яке лежало прямо на дитячому майданчику.

На місце оперативно викликали поліцію. Судячи з фото, яке розмістили на Телеграм-каналі "Вартові Еспресо", чоловік був молодим (фото неприкритого трупа не публікуємо з етичних міркувань).

Трагедія у Дарницькому районі Києва

Його тіло без верхнього одягу та взуття близько 2:00 ночі лежало прямо біля дитячих гойдалок. Поруч були розкидані його особисті речі.

Тіло знайшли очевидці

Чи є на померлому ознаки насильницької смерті, доведеться з’ясувати судмедекспертам.

Поки подробиці смерті на дитячому майданчику копи не повідомляють, оскільки продовжуються слідчі дії.

Смерть на дитячому майданчику

Нагадаємо, у Новгородській області РФ виявили бездиханне тіло півторарічної Ангелини Солдатової, яка зникла безвісти 25 січня. Спочатку копи підозрювали, що малечу могла спалити в печі власна мати. Проте знайдені останки кісток виявилися не людськими, а труп дитини незабаром знайшли за 50 метрів від будинку.