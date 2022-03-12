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В Днепре прогремели взрывы: детали и видео

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Вот что увидели днепряне в небе после взрывов Новость обновлена 12 марта 2022, 07:47
Вот что увидели днепряне в небе после взрывов

Судя по всему, работали украинские системы ПВО

Утром в субботу, 12 марта, жители Днепра услышали громкие взрывы. До этого полтора часа в городе гремели сирены воздушной тревоги.

Видео с места событий местные жители показали в сети, сообщает "Телеграф".

UPD: воздушное командование подтвердило, — сработала наша ПВО. Мэр Днепра Борис Филатов сообщает, что жертв нет.

Данные о взрывах поступили примерно в 06:35, говорилось о двух прилетах, при этом звуки от взрывов было слышно во всех концах города.

Один из местных жителей выложил в сеть видео, предположительно снятое сегодня утром в Днепре, — на нем можно видеть два дымных облака, которые могли остаться после сбивания ракет системами противовоздушной обороны.

Местный паблик в то же самое время опубликовал фото пожара в Днепре.

Как сообщал "Телеграф", Днепр обстреляли утром самого первого дня войны, после чего 11 марта был первый авиаудар по городу.

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Вот что увидели днепряне в небе после взрывов
Днепр
В Днепре прогремели взрывы: детали и видео
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