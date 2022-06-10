россия мощно ударила ночью по Днепропетровщине: власти открыли детали

Данные о масштабах разрушений и пострадавших уточняются

В ночь на пятницу, 10 июня, российские военные обстреляли и нанесли ракетный удар по Днепропетровской области.

Также жителей Днепра переполошил мощный пожар, но он с атакой врага не связан. Такую информацию опубликовал руководитель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

Отмечается, что ночью был обстрел Зеленодольской, Широковской и Апостоловской общин неподалеку от админграниц Херсонской области в Криворожском районе.

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Пострадавшие районы на карте боевых действий

Как уточнил мэр Кривого Рога Александр Вилкул, в Анновке Широковской общины обошлось без жертв и разрушений, в Украинке Апостоловской общины было уничтожено домовладение, а в Великой Костромке уничтожено домовладение, а женщина 1981 года получила легкие ранения. Ситуация на направлении контролируемая.

Кроме того, рано утром был нанесен ракетный удар по Днепровскому району, — предварительно обошлось без пострадавших, но детали уточняются.

Днепровский район на карте Днепропетровской области

Многие жители Днепра видели ночью и утром мощный пожар, в соцсетях считали, что он связан со взрывами, однако оказалось, что горело одно из предприятий города, — уже огонь потушили, и инцидент не был связан с вражеской атакой.

Как сообщал "Телеграф", украинские военные накануне серьезно ударили по оккупантам в Херсонской области, и возможно атака по Днепропетровщине, — попытка россиян отомстить за это.