Не лакомство, а яд: в Одессе 15 человек попали в больницу после употребления популярного десерта

Все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия

На протяжении всего четырех дней, с 8 по 12 июля, в специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней поступило 15 сообщений о госпитализации людей, которые жаловались на симптомы острой кишечной инфекции. Все они получили пищевое отравление после употребления десерта "Тирамису", приобретенного в одной из сетей супермаркетов Одессы.

Соответствующую информацию сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Минздрава Украины, отметив, что двое из госпитализированных — это дети. Также отмечается, что у попавших в больницу людей медики зафиксировали симптомы гастроэнтероколита, пищевую токсикоинфекцию, повлекшую повышенную температуру, общую слабость, диарею, а также систематическую тошноту и рвоту.

В настоящее время пациенты находятся в Городской клинической инфекционной больнице и многопрофильном медицинском центре университетской клиники города.

"В ходе эпирасследования установлено, что все пострадавшие связывают свое заболевание с употреблением кондитерского изделия "Тирамису", изготовленного в Одессе и приобретенного в одной из сетей супермаркетов города", — отметили в ЦОС.

Также отмечается, что специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней, заручившись поддержкой Главного управления Госпродпотребслужбы, пытаются установить возбудитель, а также источники инфекции.

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