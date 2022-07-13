Не ласощі, а отрута: в Одесі 15 людей потрапили до лікарні після вживання популярного десерту

Всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу

Упродовж лише чотирьох днів, з 8 по 12 липня, до фахівців Одеського обласному центу контролю та профілактики хвороб надійшло 15 повідомлень про госпіталізацію людей, які жалілися на симптоми гострої кишкової інфекції. Усі вони отримали харчове отруєння після куштування десерту "Тирамісу", який був придбаний в одній із мереж супермаркетів Одеси.

Відповідну інформацію повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров'я МОЗ України, відзначивши, що двоє з госпіталізованих осіб — це діти. Також зазначається, що у людей, які потрапили до лікарні, медики зафіксували симптоми гастроентероколіту, харчову токсикоінфекцію, котра потягнула за собою підвищену температуру, загальну слабкість, діарею, а також систематичну нудоту і блювоту.

Наразі пацієнти перебувають у Міській клінічній інфекційній лікарні та у багатопрофільному медичному центрі університетської клініки міста.

"Під час епідрозслідування встановлено, що всі постраждалі пов'язують своє захворювання із вживанням кондитерського виробу "Тирамісу", виготовленого в Одесі та придбаного в одній із мереж супермаркетів міста", — зазначили у ЦГЗ.

Також зазначається, що наразі фахівці Одеського обласного центру контролю та профілактики хвороб, заручившись підтримкою Головного управління Держпродспоживслужби, намагаються встановити збудник, а також джерела інфекції.

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