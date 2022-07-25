"Кошмарили" область всю ночь: появились детали мощного обстрела Днепропетровщины

Пострадала 10-летняя девочка

В последние дни почти традиционными стали подлые ночные обстрелы Никополя, но в ночь на понедельник, 25 июля, звуки взрывов переполошили еще и жителей Днепра.

Как стало ясно утром со сводок областной власти, российские оккупанты почти всю ночь стреляли по региону из разного вида оружия.

Стоит заметить, что около 23:15 24 июля днепровские каналы стали сообщать о двух взрывах, которые было слышно из областного центра.

Выяснилось, что под обстрел попало сельхозпредприятие в Любимовке под Днепром, — предварительно туда с самолета сбросили две ракеты типа Х-59.

Любимовка и Днепр на карте

"Прилет" вызвал пожар в ангарах с сеном, также пострадала свиноферма и зернохранилище.

Глава областной военной администрации Валентин Резниченко показал фото последствий ракетного удара под Днепром:

Кроме того, по данным главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука, ночью враг ударил из РСЗО по частному сектору неподалеку от села Мировое под Никополем, — там были повреждены шесть частных домов, хозяйственные постройки и газопровод, пострадала девочка 2011 года рождения. Также под удар попали районы возле Марганца под Никополем.

Всего по Никопольскому району выпустили порядка 40 реактивных снарядов.

Марганец и Мировое на карте боевых действий

Тем временем пограничные территории Зеленодольской общины в Криворожском районе попали под обстрел ствольной артиллерии. Там никто не пострадал, обошлось и без разрушений.

Как сообщал "Телеграф", ночью российские оккупанты также серьезно обстреляли Харьков и Николаев.