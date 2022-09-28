Бросили одну посреди ночи: в Днепре на улице обнаружили грудную малышку (фото)

Возраст оставленной девочки не разглашается

В ночь на среду, 28 сентября, в Днепре зафиксировали не слишком привычное для военного времени чрезвычайное происшествие. Посреди улицы Калиновой небезразличные люди обнаружили коляску с грудным ребенком. "Потеряшкой" оказалась грудная девочка, чье имя и родственные связи, к сожалению, неизвестны.

О скандальном инциденте сообщает Telegram-канал "Днепр оперативный", передает "Телеграф". Судя по всему, ребенка бросили на произвол судьбы в темное время суток, чтобы нельзя было зафиксировать, кто именно это сделал.

В данный момент малышка находится в больнице на Космической улицы. Ее обследовали врачи, проблем со здоровьем у ребенка не обнаружено — к счастью, пребывание в одиночестве на улице не смогло ей навредить. Конкретный возраст девочки определить сложно, однако она все еще находится в периоде грудного вскармливания.

Как сообщают местные жители, "горе-маму" грудничка уже ищут всеми доступными способами. Тех, кто может знать, чей ребенок оказался в Индустриальном районе Днепра посреди ночи сам, просят сообщать либо в полицию, либо в чат вышеупомянутого Telegram-канала.

Калиновая улица, на которой была обнаружена брошенная девочка

Отметим, что подобные инциденты происходят в стране, где люди теряют своих детей из-за регулярных обстрелов российской армии. Не так давно несовершеннолетняя девочка погибла на Харьковщине — в ее дом прилетел один из вражеских снарядов.