Кинули одну посеред ночі: у Дніпрі на вулиці знайшли немовля (фото)

Вік залишеної дівчинки не розголошується

У ніч на середу, 28 вересня, у Дніпрі зафіксували не надто звичну для воєнного часу надзвичайну подію. Посеред вулиці Калинової небайдужі люди виявили коляску з немовлям. "Втратою" виявилася немовля, чиє ім’я та родинні зв’язки, на жаль, невідомі.

Про скандальний інцидент повідомляє Telegram-канал "Дніпро оперативний", передає "Телеграф". Судячи з усього, дитину залишили у темний час доби, щоб не можна було зафіксувати, хто саме це зробив.

Наразі дитина знаходиться в лікарні на Космічній вулиці. Її обстежили лікарі, проблем зі здоров’ям у дитини не виявлено — на щастя, перебування на вулиці не змогло їй нашкодити. Конкретний вік дівчинки визначити складно, проте вона все ще перебуває в періоді грудного вигодовування.

Як повідомляють місцеві жителі, "горе-матір" немовляти вже шукають усіма доступними способами. Тих, хто може знати, чия дитина опинилася в Індустріальному районі Дніпра посеред ночі сама, просять повідомляти або в поліцію, або в чат вищезгаданого Telegram-каналу.

Калинова вулиця, де було виявлено покинуту дівчинку

Зазначимо, що подібні інциденти відбуваються в країні, де люди втрачають своїх дітей через регулярні обстріли російської армії. Нещодавно неповнолітня дівчинка загинула на Харківщині — до її будинку прилетів один із ворожих снарядів.