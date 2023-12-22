Загадочная интуиция: в Днепре кошка спасла мужчину от смерти

Сердце останавливалось трижды

В Днепре кошка с хозяевами спасла человеку жизнь. Во время выгула она выпрыгнула из рук владелицы и побежала в балку. Догнав животное, подростки увидели в кустах мужчину, который был с нарушением дыхания и без сознания.

Неравнодушные граждане обратились за номером "103". Об этом сообщил медик Виктор Пальчинский. По его словам, мужчине с виду было 35 лет.

Вместе с оборудованием медикам пришлось подниматься к больному на склон балки из-за густой растительности. Его перенесли в более безопасное место и приступили к оказанию экстренной медицинской помощи.

Врачи установили, что он был под действием наркотиков и имел переохлаждение. Впоследствии из-за этих сложностей у него произошла внезапная остановка кровообращения.

Мужчине около 15 минут проводили сердечно-легочную реанимацию, а когда кровообращение восстановилось, перенесли в карету "скорой", чтобы доставить в больницу. По дороге у больного еще дважды останавливалось сердце.

К счастью, специалистам удалось вернуть его к жизни. В настоящее время пациент находится в реанимационном отделении.

Ранее "Телеграф" писал, что мужчина спрыгнул с моста в реку. Причина отчаянного шага – ссора с девушкой.