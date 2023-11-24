Нашествие крыс в Австралии: животные уничтожают посевы и заполонили побережье, в чем причина (видео)

Крысы и мыши стали настоящей стихийной бедой — такого не видели более 10 лет

В Австралийском Квинсленде настоящая беда — нашествие крыс. Тысячи мертвых и живых крыс выбросили на пляжи. Такого нашествия регион не переживал с 2011 года, а местные фермеры которым крысы уничтожают урожай говорят, что и за всю жизнь такого не видели.

Национальное научное агентство Австралии отмечает, что поступали сообщения о значительном росте популяции грызунов в некоторых районах юго-восточных австралийских штатов Квинсленд и Новый Южный Уэльс, в основном в рыболовных городах. Страдают посевы, фермы, туризм, даже лодочные моторы и автомобили, где крысы перегрызают провода. Нашествие длится уже несколько месяцев.

Побережье залива страдает от крыс больше всего

"Они поднимаются на все коммерческие рыболовные лодки за якорные цепи и любые другие погруженные вещи, насосы и т.д., и они вызывают хаос во всем", "Они голодны, они проплыли долгий путь, они наткнулись на сушу и едят все, что им попадется" — так описывают местные жители нашествия.

С другой стороны штата на побережье Кораллового моря – в Кернсе, другие грызуны – мыши съели 5000-10 000 гектаров посевов. Их на полях множество.

В чем причина нашествия крыс и мышей

По словам Стивена Белмейна, эколога, исследующего роль крыс как сельскохозяйственных вредителей и переносчиков болезней в Институте природных ресурсов Университета Гринвича в Британии, грызуны имеют избыток пищи в течение очень длительного периода из-за длительного дождя и большого урожая. Потому они активно размножаются. К слову, снова забеременеть крысы могут уже через несколько дней после родов, а рождается у них иногда по 10 детенышей.

Акулы в заливе, ястребы и другие хищники не справляются с таким ростом популяции, поэтому крысы отправляются на поиски лучшей доли на побережье, часто переплывая из одного места в другое. Приближение дождливого сезона облегчение не предвещает, так что местные борются с ними самостоятельно.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что крысы достаточно умны животные. Ученые заставили животных играть в компьютерные игры, чтобы доказать, что у них есть воображение — крысы с легкостью справились с задачей.