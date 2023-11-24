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Нашестя щурів в Австралії: тварини нищать посіви та заполонили узбережжя, в чому причина (відео)

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Галина Михайлова Галина Михайлова
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Щури — знані шкідники, які також переносять багато інфекцій
Щури — знані шкідники, які також переносять багато інфекцій. Фото britannica.com

Щури та миші стали справжнім стихійним лихом — такого не бачили понад 10 років

У Австралійському Квінсленді справжнє лихо — нашестя щурів. Тисячі мертвих і живих щурів викинуло на пляжі. Такого нашестя регіон не переживав з 2011 року, а місцеві фермери яким щури нищать врожай подейкують, що і за все життя такого не бачили.

Національне наукове агентство Австралії зазначає, що надходили повідомлення про значне зростання популяції гризунів у деяких районах південно-східних австралійських штатів Квінсленд і Новий Південний Уельс, здебільшого в рибальських містах. Страждають посіви, ферми, туризм, навіть мотори човнів та автомобілі, де щури перегризають дроти. Навала триває вже кілька місяців.

Щури в Австралії
Узбережжя затоки потерпає від щурів найбільше

"Вони підіймаються на всі комерційні рибальські човни за якірні ланцюги та будь-які інші занурені речі, насоси тощо, і вони спричиняють хаос у всьому", "Вони голодні, вони пропливли довгий шлях, вони наткнулися на сушу і їдять все, що їм попадеться" — так описують місцеві мешканці навалу.

З іншого боку штату на узбережжі Коралового моря — в Кернсі, інші гризуни — миші з'їли 5000-10 000 гектарів посівів. Їх на полях сила силена.

В чому причина навали щурів та мишей

За словами Стівена Белмейна, еколога, який досліджує роль щурів як сільськогосподарських шкідників і переносників хвороб в Інституті природних ресурсів Університету Гринвіча в Британії, гризуни мають надлишок їжі протягом дуже тривалого періоду через тривалий дощ і великий урожай. Тому вони активно розмножуються. До слова, знову завагітніти щури можуть вже за кілька днів після пологів, а народжується в них іноді по 10 дитинчат.

Акули у затоці, яструби та інші хижаки не можуть впоратися із таким зростанням популяції, тож щури вирушають на пошуки кращої долі на узбережжі, часто перепливаючи з одного місця до іншого. Наближення дощового сезону полегшення не віщує, тож місцеві боряться з ними самотужки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що щури достатньо розумні тварини. Вчені змусили тварин грати в комп'ютерні ігри, аби довести що в них є уява — щури з легкістю впоралися із завданням.

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#Австралія #Щури #Шкідники