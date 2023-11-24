Нашестя щурів в Австралії: тварини нищать посіви та заполонили узбережжя, в чому причина (відео)

Щури та миші стали справжнім стихійним лихом — такого не бачили понад 10 років

У Австралійському Квінсленді справжнє лихо — нашестя щурів. Тисячі мертвих і живих щурів викинуло на пляжі. Такого нашестя регіон не переживав з 2011 року, а місцеві фермери яким щури нищать врожай подейкують, що і за все життя такого не бачили.

Національне наукове агентство Австралії зазначає, що надходили повідомлення про значне зростання популяції гризунів у деяких районах південно-східних австралійських штатів Квінсленд і Новий Південний Уельс, здебільшого в рибальських містах. Страждають посіви, ферми, туризм, навіть мотори човнів та автомобілі, де щури перегризають дроти. Навала триває вже кілька місяців.

Узбережжя затоки потерпає від щурів найбільше

"Вони підіймаються на всі комерційні рибальські човни за якірні ланцюги та будь-які інші занурені речі, насоси тощо, і вони спричиняють хаос у всьому", "Вони голодні, вони пропливли довгий шлях, вони наткнулися на сушу і їдять все, що їм попадеться" — так описують місцеві мешканці навалу.

З іншого боку штату на узбережжі Коралового моря — в Кернсі, інші гризуни — миші з'їли 5000-10 000 гектарів посівів. Їх на полях сила силена.

В чому причина навали щурів та мишей

За словами Стівена Белмейна, еколога, який досліджує роль щурів як сільськогосподарських шкідників і переносників хвороб в Інституті природних ресурсів Університету Гринвіча в Британії, гризуни мають надлишок їжі протягом дуже тривалого періоду через тривалий дощ і великий урожай. Тому вони активно розмножуються. До слова, знову завагітніти щури можуть вже за кілька днів після пологів, а народжується в них іноді по 10 дитинчат.

Акули у затоці, яструби та інші хижаки не можуть впоратися із таким зростанням популяції, тож щури вирушають на пошуки кращої долі на узбережжі, часто перепливаючи з одного місця до іншого. Наближення дощового сезону полегшення не віщує, тож місцеві боряться з ними самотужки.

Раніше "Телеграф" розповідав, що щури достатньо розумні тварини. Вчені змусили тварин грати в комп'ютерні ігри, аби довести що в них є уява — щури з легкістю впоралися із завданням.