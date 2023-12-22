Загадкова інтуїція: у Дніпрі кішка врятувала чоловіка від смерті

Серце зупинялося тричі

В Дніпрі кішка з господарями врятувала людині життя. Під час вигулу вона вистрибнула з рук власниці та побігла в балку. Наздогнавши тваринку, підлітки побачили в кущах, який був без свідомості з порушенням дихання.

Небайдужі громадяни звернулись за номером "103". Про це повідомив медик Віктор Пальчинський. За його словами, чоловікові на вигляд було 35 років.

Разом з обладнанням медикам довелося підійматися до хворого через густу рослинність на схил балки. Містянина перенесли в більш безпечне місце та розпочали надання екстреної медичної допомоги.

Лікарі встановили, що той був під дією наркотиків та мав переохолодження. Згодом через ці складнощі у нього сталася раптова зупинка кровообігу.

Чоловікові близько 15 хвилин проводили серцево-легеневу реанімацію, а коли кровообіг відновився, перенесли до карети "швидкої", щоб доставити до лікарні. Дорогою у хворого ще двічі зупинялося серце.

На щастя, спеціалістам вдалося повернути його до життя. Наразі пацієнт знаходиться в реанімаційному відділенні.

Раніше "Телеграф" писав, що чоловік зістрибнув з моста в річку. Причина відчайдушного кроку — сварка з дівчиною.