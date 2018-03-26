Ряды одинаковых домов на улицах Мексики.

В начале 2000-х мексиканское правительство запустило амбициозный проект по строительству доступного жилья для миллионов бедных жителей. Государство потратило на это более 100 миллиардов долларов, при этом программа оказалась коррумпирована, достаточно плохо продумана и выполнена спустя рукава. Даже сегодня у многих построек отсутствует водоснабжение и канализационные системы. Мексиканский фотограф Хорхе Табоада (Jorge Taboada) был ошеломлен их размером и однообразием, которое было особенно заметно с воздуха.