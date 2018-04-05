Владелец одного из самых дорогих домов, предлагавшихся когда-либо для продажи в США, снова ищет покупателя - и на этот раз он просит еще больше, чем год назад.

Владелец одного из самых дорогих домов, предлагавшихся когда-либо для продажи в США, снова ищет покупателя — и на этот раз он просит еще больше, чем год назад. Le Palais Royal, здание в стиле лучших европейских дворцов, расположенное в Хиллсборо-Бич, штат Флорида, находится в продаже уже год. Первоначально его цена составляла 139 млн долларов, что уже тогда сделало особняк самым дорогим домом для продажи в США. За минувшее время было завершено строительство основной резиденции, после чего ценник увеличился на 20 млн — до 159 млн долларов. Эта цена включает в себя также новые сооружения на прилегающем участке — вторую очередь строительства. После завершения работ в имении будет множество сумасшедших удобств, среди которых подземная зона отдыха с ледовым катком, треком для картинга, двухполосным боулингом и даже пространством, которое может быть использовано для ночного клуба. Владельцем имения является строительный магнат Роберт Перейра, который первоначально планировал жить в этой резиденции, но передумал.