В Малибу продается дом с двумя спальнями, тремя ванными комнатами, баром, огородом и приятным бонусом - шикарным видом на океан и скалы.

В Малибу продается дом с двумя спальнями, тремя ванными комнатами, баром, огородом и приятным бонусом - шикарным видом на океан и скалы. Изюминкой особняка за 3,1 миллиона долларов является то, что он построен в форме египетской пирамиды. Если таких бабок нет, вилла до продажи сдается посуточно. По словам хозяев, они продают пирамиду, чтобы обосноваться поближе к школе, где учатся дети.