Обычно мы выбрасываем перегоревшую лампочку, а что если сделать из нее элемент декора?

Обычно мы выбрасываем перегоревшую лампочку, а что если сделать из нее элемент декора? В мире множество талантливых и креативных людей,но мы не всегда обращаем на это внимание, как и они не всегда ассоциируют себя из творчеством. Иногда в голову приходит интересная идея, которую стоит реализовать! К примеру, перегоревшая лампочка - она может стать не просто новогодней игрушкой, но и крутой составляющей декора. Почему бы не начать творить прямо сейчас?