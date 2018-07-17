Даже если у тебя нет земли у дома или же балкона, ты вполне можешь позволить себе сад, маленький милый и ужасно креативный сад.

Даже если у тебя нет земли у дома или же балкона, ты вполне можешь позволить себе сад, маленький милый и ужасно креативный сад. Для того чтобы создать прекрасный сад, совсем не обязательно быть владельцем загородных плантаций, достаточно лишь по-новому взглянуть на то, что уже есть у вас под рукой. В этом выпуске вы найдете два десятка микроскопических садов, которые требуют только фантазии и совсем чуть-чуть земли.