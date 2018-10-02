Крутой особняк фермера, глядя на которого появляется зависть.

Крутой особняк фермера, глядя на которого появляется зависть. В торжестве окружающего ландшафта и народной архитектуры, но с современным толкованием, этот дом источает сельский характер. Конструкция преднамеренно упрощает орнаменталистику, изыскивая возможность уменьшить палитру материалов. Преобладание вертикального почерневшего плакированного дерева определяет материальность фасадов и частично поддержано изнутри. Множественные уровни пола отвечают естественному падению окружающего ландшафта. Грубая материальность чёрного дерева, камня, бетона, стекла и стали смягчается тёплми элементами из дуба на потолке и в столярке.