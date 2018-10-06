Культовые сооружения, которые были построены с ноткой креатива.

Культовые сооружения, которые были построены с ноткой креатива. Церковь – это не просто здание, куда можно прийти, чтобы помолиться или крестить детей. Это сооружение уже давно стало символом веры, убежищем для страждущих и источником силы для тех, кто сбился с пути. И в этом мире очень много необычных церквей. Все они отличаются от себе подобных разными факторами: одна построена из необычных материалов, другая считается самой южной церковью в мире, а третья и вовсе находится под землей. Что ж, давайте посмотрим на 11 самых необычных церквей нашей планеты.