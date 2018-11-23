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Воскресенье, 25.11.2018
Туалетные кабинки с интересным дизайном с разных уголков мира (Фото)
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Туалетные кабинки с интересным дизайном с разных уголков мира (Фото)

Для многих людей туалет является местом вдохновения: только здесь, в этой комнате, они стараются полностью расслабиться, отвлечься от внешнего мира и неприятных мыслей, перелистывая журналы, играя на смартфоне или читая инструкцию к освежителю воздуха на казахском языке. В большинстве своём мы не рассматриваем это особое и спокойное помещение в доме как то, что можно было бы оригинально спроектировать и оформить. Как правило, туалеты строятся с учётом только своей функциональности, в то время как они также могут доставить удовольствие своим интерьером и стать местом, где можно дать волю своему внутреннему дизайнеру.
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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Туалет, Дизайн, Идеи, Дизайн туалета, Туалетные кабинки.
01:30 Пт, 23 Ноябрь 2018 Телеграф
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