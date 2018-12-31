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Понедельник, 31.12.2018
Новый год 2019: необычные и креативные елки, каких не купишь в магазине (Фото)
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Новый год 2019: необычные и креативные елки, каких не купишь в магазине (Фото)

Рождество и Новый год - это праздники, наполненные множеством традиций, но это не означает, что праздничная декорация должна быть традиционной! Многие люди находят новые и оригинальные способы украсить свою квартиру, дом, офис или другое место работы необычными ёлками. Некоторые праздничные красавицы из тех, которые вы увидите в этой фотоколлекции, оформлены из ёлок, в то время как другие созданы из всего, что нашлось в доме или офисе. И даже неважно, из чего они сделаны - все эти рождественские ёлки уникальны, а многие из них просто прикольные!
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Елка, Дизайн, Декор, Новый год 2019, Рождество 2019, как украсить елку, кревтив.
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