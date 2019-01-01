Фантастическая архитектура Японии (Фото)

Архитектура Японии, как и многое в этой стране, складывается из памятников глубокой древности и шедевров современного мастерства. Но глядя на конструкции некоторых зданий, активно появляются в Стране восходящего солнца, просто диву даешься изобретательности и фантазии японских архитекторов. Кто-то считает эти творения плодом больного воображения, кто-то и вовсе извращениями, а многие – настоящими шедеврами. Следующие 10 примеров фантастических сооружений наглядно покажут то, что выбивающиеся из общей картинки архитектуры города здания, не всегда плохи, и уж тем более не является извращением.