|
|
Фантастическая архитектура Японии (Фото)
Архитектура Японии, как и многое в этой стране, складывается из памятников глубокой древности и шедевров современного мастерства. Но глядя на конструкции некоторых зданий, активно появляются в Стране восходящего солнца, просто диву даешься изобретательности и фантазии японских архитекторов. Кто-то считает эти творения плодом больного воображения, кто-то и вовсе извращениями, а многие – настоящими шедеврами. Следующие 10 примеров фантастических сооружений наглядно покажут то, что выбивающиеся из общей картинки архитектуры города здания, не всегда плохи, и уж тем более не является извращением.
Маникюр 2019: идеально белые ногти на любой вкус (Фото)
Happy New Year: как украинские и зарубежные спортсмены встретили Новый 2019 год
Подборка казусов из жизни, которые подарят вам улыбку и смех
Жители планеты отметили Новый год (Фото)
Лапландия - самое волшебное место для празднования Нового года и Рождества (Фото)
Ученые назвали главную опасность употребления морской соли
Забавные любопытные животные, попавшие в объектив фотокамеры
Креативная зима: забавный фотошоп от природы
Эксперты назвали самые опасные напитки на новогоднем столе
С Новым годом 2019: красивые поздравления с наступившим праздником, открытки
Ожидания и реальность: новогодняя фотосессия с ребенком
Двухразовое питание признали полезным для здоровья - рассказали ученые
Парень добавил Санта Клауса на картины классиков мировой живописи (Фото)
Эти трогательные снимки доказывают, что принц Гарри станет замечательным отцом (Фото)
Невозможно сдержать смех: этих мужчин жены заставили пойти на шопинг
Прямиком из сказки: украинский дизайнер создает уникальные головные уборы (Фото)
Внучка Софии Ротару снялась в роскошной зимней фотосессии
Смех да и только: когда лень украшать дом к новогодним праздникам
Новый год 2019: необычные и креативные елки, каких не купишь в магазине (Фото)
Ярко и незабываемо: Австралия встретила Новый Год грандиозными салютами
Прикольные картинки для тех, кому не хватает настроения в Новый год
Как встречали Новый год в разное время в разных странах (Фото)
Книжные новинки: что почитать в январе 2019
Как поздравляет с Рождеством королева: британские открытки (Фото)
Календарь на 2019 год с альпаком, который наслаждается жизнью