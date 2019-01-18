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Пятница, 18.01.2019
Жуткая архитектура заброшенных зданий Японии (Фото)
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Жуткая архитектура заброшенных зданий Японии (Фото)

Как ни странно, но в Японии, которую все привыкли считать высокотехнологичной и процветающей страной, очень много заброшенных мест, навевающих неимоверную тоску. Причем не только дома, гостиницы, рестораны и школы, а целые города и острова остались покинуты, излучая жуткую пустоту и удручающий покой. И это несмотря на то, что в стране катастрофически не хватает жилья и площадей под его застройку.
novate.ru
Фото: novate.ru
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Интерьер, Архитектура, Призраки, Заброшенные здания.
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