Частный дом с нулевым потреблением энергии (Фото)

Студия Snohetta является активным партнёром ZEB (The Research Center on Zero Emission Buildings), являющегося крупнейшим независимым исследовательским центром Скандинавии. Применённые конструкторские, инженерные и технологические решения позволили аттестовать здание как «активное», то есть, производящее энергии больше, чем потребляет. Но главным достижением проекта, безусловно, можно считать то, что авторы наглядно продемонстрировали возможность сосуществования современных экологических стандартов и технологий с хорошей архитектурой и натуральными материалами.