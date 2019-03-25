Искусная мебель из дерева на индийский манер (Фото) На земном шаре невозможно найти государство, которое бы не имело свои вековые национальные традиции и культуру. Сегодня речь пойдет об Индонезии - необыкновенно экзотической стране, за право господства над которой несколько столетий вели борьбу Голландия, Португалия, Нидерланды. Основной причиной было сырье для специй, выращиваемое на индонезийских островах, которое в 16-19 веках ценилось на вес золота. А на сегодняшний день эта страна славится мастерами, создающими гениальные творения из дерева, которые на мировом рынке имеют немалую, а иногда и баснословную стоимость.