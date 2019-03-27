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Среда, 27.03.2019
Невероятная история Подгорецкого замка в Украине (Фото)
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Невероятная история Подгорецкого замка в Украине (Фото)

Этот таинственный и величественный замок, расположенный в 88 километрах от Львова, выглядит просто грандиозно. Неслучайного его выбрали для съёмок советского фильма "Три мушкетёра" - именно сюда мчался Д'Артаньян с подвесками для Её Величества королевы. У замка очень богатая история, а еще он хранит интересные, даже немного жуткие легенды. Несмотря на свою древность, этот каменный дворец с его неприступными укреплениями до сих пор вызывает восхищение.
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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17:29 Сегодня Телеграф
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