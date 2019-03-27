Невероятная история Подгорецкого замка в Украине (Фото) Этот таинственный и величественный замок, расположенный в 88 километрах от Львова, выглядит просто грандиозно. Неслучайного его выбрали для съёмок советского фильма "Три мушкетёра" - именно сюда мчался Д'Артаньян с подвесками для Её Величества королевы. У замка очень богатая история, а еще он хранит интересные, даже немного жуткие легенды. Несмотря на свою древность, этот каменный дворец с его неприступными укреплениями до сих пор вызывает восхищение.