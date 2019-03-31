Ошибки в дизайне жилья, которые испортят ваш интерьер

Грубейшие ошибки дизайна, которые делают интерьер безвкусным. На сегодняшний день возможностей преобразить свой дом хоть отбавляй. Всевозможные сайты, дизайнерские советы, лайфхаки, призванные отделать интерьер без значительных капиталовложений… Однако, несмотря на все это многообразие, многие люди не знают, как изменить дом к лучшему, продолжая жить стереотипами прошлых десятилетий. Для тех, кто хочет немного обновить облик своего интерьера, но не может понять как, мы и подобрали несколько рекомендаций.